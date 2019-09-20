Чубаров про зустріч із Сенцовим: будемо разом звільняти Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Сьогодні відбулася зустріч із українським режисером Олегом Сенцовим в офісі Меджлісу кримськотатарського народу. Як відзначив голова Меджлісу Рефат Чубаров, Олег - справжній боєць, будемо разом звільняти Крим, передає УНН.
"Сьогодні відбулася тепла дружня зустріч з Олегом Сенцовим в офісі Меджлісу кримськотатарського народу. Якщо дуже коротко: Олег - справжній боєць, у якого із визволенням рубежі захисту України змінилися на плацдарми для переходу в атаку проти Росії задля територіальної цілісності України", - написав Чубаров на своїй сторінці у Facebook.
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Голова Меджлісу також зазначив, що вони надалі планують "разом звільняти Крим".
"Будемо разом звільняти Крим від російських окупантів і разом повертатися додому, до Криму!" - додав він.
Також додамо, що до зустрічі долучився лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та ще один із звільнених в'язнів Кремля Ільмі Умеров.
Нагадаємо, звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов відвідав в лікарні кримського активіста Володимира Балуха, журналіста Романа Сущенка та Євгена Панова.