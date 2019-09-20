Чубаров о встрече с Сенцовым: будем вместе освобождать Крым

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47697 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109566 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101461 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108671 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118921 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147905 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148388 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140413 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186974 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116731 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Чубаров о встрече с Сенцовым: будем вместе освобождать Крым

Чубаров о встрече с Сенцовым: будем вместе освобождать Крым

Киев  •  УНН

 • 11130 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Сегодня состоялась встреча с украинским режиссером Олегом Сенцовым в офисе Меджлиса крымскотатарского народа. Как отметил глава Меджлиса Рефат Чубаров, Олег - настоящий боец, будем вместе освобождать Крым, передает УНН.

"Сегодня состоялась теплая дружеская встреча с Олегом Сенцовым в офисе Меджлиса крымскотатарского народа. Если очень коротко Олег - настоящий боец, у которого с освобождением рубежи защиты Украины изменились на плацдармы для перехода в атаку против России для территориальной целостности Украины", - написал Чубаров на своей странице в Facebook.

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Глава Меджлиса также отметил, что в дальнейшем они планируют "вместе освобождать Крым".

"Будем вместе освобождать Крым от российских оккупантов и вместе возвращаться домой, в Крым!" - добавил он.

Также добавим, что к встрече присоединился лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и еще один из освобожденных заключенных Кремля Ильми Умеров.

Напомним, освобожденный от российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов посетил в больнице крымского активиста Владимира Балуха, журналиста Романа Сущенко и Евгения Панова.

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