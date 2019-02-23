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Чубаров назвав 23 лютого трагічним днем в новітній історії кримськотатарського народу

Чубаров назвав 23 лютого трагічним днем в новітній історії кримськотатарського народу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні, 23 лютого, трагічний день в новітній історії кримськотатарського, інгушського та чеченського народів. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогоднішнє число, 23 лютого є трагічним днем в новітній історії кримськотатарського, інгушського та чеченського народів. 101 рік тому, 23 лютого 1918 року, в Севастополі матросами Чорноморського Флоту, контрольованого більшовиками, був по-звірячому закатований і вбитий Номан Челебіджихан — перший голова уряду Кримської Народної Республіки, один з організаторів I Курултаю кримськотатарського народу, муфтій мусульман Криму, Білорусії, Литви та Польщі, автор вірша „Ant etkenmen“ („Я поклявся“), що став пізніше кримськотатарським національним гімном”, — написав Чубаров.

Також, він зазначає, що 23 лютого 1944 року війська НКВС СРСР приступили до тотальної депортації зі своїх земель інгушського та чеченського народів, під час якої, за різними оцінками, було вигнано зі своєї Батьківщини від 500 до 650 тисяч чеченців та інгушів.

“Через 3 місяці після злочинної депортації чеченців та інгушів такий же катастрофічний за своїми наслідками злочин режимом СРСР був скоєний і в Криму, коли 18 травня 1944 року тотальної депортації було піддано кримськотатарський народ”, — йдеться у повідомленні Чубарова.

Нагадаємо, на окупованому півострові у підручниках історії Криму за 10 клас знайшли факти розпалювання ворожнечі і наклеп.

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