Чубаров назвал 23 февраля трагическим днем в новейшей истории крымскотатарского народа

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 1175 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30604 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118119 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121320 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123708 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122156 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153784 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117299 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141251 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Чубаров назвал 23 февраля трагическим днем в новейшей истории крымскотатарского народа

Чубаров назвал 23 февраля трагическим днем в новейшей истории крымскотатарского народа

Киев  •  УНН

 • 15992 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня, 23 февраля, трагический день в новейшей истории крымскотатарского, ингушского и чеченского народов. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодняшнее число, 23 февраля является трагическим днем в новейшей истории крымскотатарского, ингушского и чеченского народов. 101 год назад, 23 февраля 1918 года, в Севастополе матросами Черноморского флота, контролируемого большевиками, был зверски замучен и убит Номан Челебиджихан - первый глава правительства Крымской Народной Республики, один из организаторов I Курултая крымскотатарского народа, муфтий мусульман Крыма, Белоруссии, Литвы и Польши, автор стихотворения "Ant etkenmen" ( "Я поклялся"), ставший позднее крымскотатарским национальным гимном", - написал Чубаров.

Также он отмечает, что 23 февраля 1944 года войска НКВД СССР приступили к тотальной депортации из своих земель ингушского и чеченского народов, во время которой, по разным оценкам, было изгнано со своей Родины от 500 до 650 тыс. чеченцев и ингушей.

"Через 3 месяца после преступной депортации чеченцев и ингушей такое же катастрофическое по своим последствиям преступление режимом СССР было совершено и в Крыму, когда 18 мая 1944 года тотальной депортации подверглись крымскотатарский народ", - говорится в сообщении Чубарова.

Напомним, в оккупированном полуострове в учебниках истории Крыма за 10 класс нашли факты разжигания вражды и клевету.

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