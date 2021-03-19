Chrome тепер миттєво створює титри аудіо та відео в Інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Google розширює свою функцію субтитрів у режимі реального часу. Він спонтанно створює субтитри до відео чи аудіо, роблячи Інтернет набагато доступнішим для людей, які мають проблеми зі слухом. Про це пише УНН з посиланням на The Verge.
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Коли цей параметр увімкнено, “Живі субтитри” автоматично відображаються у маленькому рухомому вікні внизу веб-переглядача, коли ви переглядаєте або слухаєте фрагмент вмісту, де люди говорять.
Слова з’являються з невеликою затримкою. Живі субтитри можна активувати в останній версії Chrome, перейшовши в Налаштування, потім у розділ “Додатково”, а потім “Доступність”. Однак вони працюють лише англійською мовою, що також має місце на мобільних пристроях.
Підписи з’являться навіть із приглушеним звуком або зменшеною гучністю, що робить його способом “читати” відео чи подкасти, не заважаючи іншим навколо вас.
Google також заявляє, що “Живі підписи” працюватимуть із аудіо- та відеофайлами, що зберігаються на вашому жорсткому диску, якщо їх відкрити в Chrome.
Нагадаємо
Американська компанія Google заявила про намір відмовитися від стеження за індивідуальною активністю користувачів. Замість цього інтернет-гігант впроваджуватиме нові технології, що захищають конфіденційність користувачів і дозволяють таргетувати рекламу без збору інформації про них.
Google звинуватили в зборі даних користувачів в режимі “інкогніто”, відповідний груповий позов поданий до федерального суду міста Сан-Хосе, штат Каліфорнія.