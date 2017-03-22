Чотири схованки з боєприпасами виявили в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Чотири схованки з військовими засобами ураження виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу відомства.
“У районі Сєверодонецька на Луганщині співробітники СБУ вилучили зі схрону п’ять гранат Ф-1 і РГД-5 із запалами та майже дві тисячі набоїв різного калібру. У лісосмузі в районі населеного пункту Галицинівка Донецької області правоохоронці виявили у схованці дев’ять одиниць танкових пострілів калібру 125 мм, чотири постріли РПГ-7В, дев’ять пострілів до станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 та одну реактивну протитанкову гранату РПГ-22. В одній з покинутих будівель Слов’янська на Донеччині оперативники спецслужби знайшли майже 1700 набоїв різного калібру” — йдеться у повідомленні.
Крім того, у прес-службі зазначили, що у Новотроїцькому Донецької області в одному із залишених будинків на горищі правоохоронці виявили 3,2 кг тротилу у шашках та сто електродетонаторів.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 21 березня дві схованки зі зброєю та боєприпасами виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.