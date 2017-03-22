Четыре тайника с боеприпасами обнаружили в зоне АТО

"В районе Северодонецка Луганской области сотрудники СБУ изъяли из тайника пять гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и почти две тысячи патронов различного калибра. В лесополосе в районе населенного пункта Галициновка Донецкой области правоохранители обнаружили в тайнике девять единиц танковых выстрелов калибра 125 мм, четыре выстрела РПГ-7В, девять выстрелов до станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и одну реактивную противотанковую гранату РПГ-22. В одном из заброшенных зданий Славянска в Донецкой области оперативники спецслужбы нашли почти 1700 патронов различного калибра ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в Новотроицком Донецкой области в одном из оставленных домов на чердаке правоохранители обнаружили 3,2 кг тротила в шашках и сто электродетонаторов.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 21 марта два тайника с оружием и боеприпасами обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции .