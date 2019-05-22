Чотири нардепи офіційно вийшли з фракції БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Під час позачергового засідання Верховної Ради було оголошено про вихід з парламентської фракції БПП 4-х нардепів, повідомляє кореспондент УНН.
"Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма зі складу депутатської групи "Блок Петра Порошенка", – сказала перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.
Як повідомляв УНН, фракція "Блок Петра Порошенка" готова долучитись до створення нової коаліції в парламенті, за умови продовження того курсу, який проводила коаліція раніше.
Нагадаємо, що 22 травня пройшло позачергове засідання ВР, скликане на прохання Президента України Володимира Зеленського.