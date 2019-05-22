Четыре нардепа официально вышли из фракции БПП

"Согласно поданным заявлениям и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народных депутатов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко", - сказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Как сообщал УНН, фракция "Блок Петра Порошенко" готова присоединиться к созданию новой коалиции в парламенте, при условии продолжения того курса, который проводила коалиция ранее.

Напомним, что 22 мая прошло внеочередное заседание ВР, созванное по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского.