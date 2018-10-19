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“Чорну скриньку” Су-27 відновлюють на одному із заводів Міноборони - Матіос

“Чорну скриньку” Су-27 відновлюють на одному із заводів Міноборони - Матіос

Київ • УНН

 • 10958 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На одному з заводів Міністерства оборони України відновлюють “чорну скриньку” літака Су-27, який зазнав аварії під час багатонаціональних навчань “Чисте Небо — 2018” на Вінниччині. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Зараз на одному з заводів Міністерства оборони іде відновлення "чорної скриньки“ та зняття з нього наявної інформації. Наявна інформація цього самописчика покаже всі фігури пілотажу, які виконувалися буквально перед тим, як він зник з радарів”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Матіос назвав чотири версії катастрофи винищувача Су-27

Нагадаємо, 16 жовтня під час масштабних військових навчань “Чисте небо — 2018” зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Загинули український військовий льотчик полковник Іван Петренко та американський підполковник пілот Сет Нерінг.

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