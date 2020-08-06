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Чорногорія внесла Україну до "зеленої" зони: українці можуть мандрувати на авто

Чорногорія внесла Україну до "зеленої" зони: українці можуть мандрувати на авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Чорногорія оновила список країн, громадяни яких з 7 серпня можуть перетнути кордон на автомобільному транспорті, Україна ввійшла до "зеленої" зони. Про це повідомляється на сайті уряду Чорногорії, передає УНН.

Зазначається, що з 7 серпня міжнародні автомобільні, морські та повітряні перевезення здійснюються з державами і через територію держав з "зеленого" списку:

  • держави-члени Євросоюзу (Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Нідерланди, Хорватія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Угорщина, Мальта, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія і Швеція);
  • а також Алжир, Андорра, Азербайджан, Барбадос, Білорусь, Бруней, Велика Британія, Фіджі, Філіппіни, Грузія, Індонезія, Ісландія, Ямайка, Японія, Йорданія, Південна Корея, Камбоджа, Канада, Китай, Куба, Ліхтенштейн, Мадагаскар, Малайзія, Марокко, Маврикій, Монголія, Мозамбік, Нікарагуа, Норвегія, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Росія, Сенегал, Швейцарія, Таджикистан, Тайланд, Тринідад і Тобаго, Туніс, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Україна, Уругвай, Узбекистан, В'єтнам, Замбія і Зімбабве.

Нагадаємо, в липні українським туристам заборонили в'їжджати до Чорногорії автомобілями, в’їзд для громадян України був можливий лише авіаційним транспортом. На початку серпня Чорногорія внесла Росію до списку країн, громадяни яких можуть в'їжджати в країну без жодних додаткових умов, пов'язаних з пандемією коронавірусу. У посольстві України в Чорногорії таким рішенням обурились.

За новим рішенням влади Чорногорії, українці зможуть перетнути кордон як авіаційним транспортом, так і на авто. Окрім того, для в’їзду в Чорногорію з країн "зеленої зони" не вимагають негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в’їзду.

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