Черногория внесла Украину в "зеленую" зону: украинцы могут путешествовать на авто
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Черногория обновила список стран, граждане которых с 7 августа могут пересечь границу на автомобильном транспорте, Украина вошла в "зеленую" зону. Об этом сообщается на сайте правительства Черногории, передает УНН.
Отмечается, что с 7 августа международные автомобильные, морские и воздушные перевозки осуществляются с государствами и через территорию государств из "зеленого" списка:
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- государства-члены Евросоюза (Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния Словакия, Словения, Испания и Швеция);
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- а также Алжир, Андорра, Азербайджан, Барбадос, Беларусь, Бруней, Великобритания, Фиджи, Филиппины, Грузия, Индонезия, Исландия, Ямайка, Япония, Иордания, Южная Корея, Камбоджа, Канада, Китай, Куба, Лихтенштейн, Мадагаскар, Малайзия, Марокко, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Норвегия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Россия, Сенегал, Швейцария, Таджикистан, Тайланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Замбия и Зимбабве.
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Напомним, в июле украинским туристам запретили въезжать в Черногорию автомобилями, въезд для граждан Украины был возможен только авиационным транспортом. В начале августа Черногория внесла Россию в список стран, граждане которых могут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса. В посольстве Украины в Черногории таким решением возмутились.
По новому решению властей Черногории, украинцы смогут пересечь границу как авиационным транспортом, так и на авто. Кроме того, для въезда в Черногорию из стран "зеленой" зоны не требуют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда.