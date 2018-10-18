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Чорногорія видала Україні фігурантку “газової схеми” Онищенка

Чорногорія видала Україні фігурантку “газової схеми” Онищенка

Київ • УНН

 • 14387 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Чорногорія видала Україні фігурантку кримінального провадження стосовно “газових схем” народного депутата Олександра Онищенка. Про це повідомили УНН у Генеральній прокуратурі України.

“В Україну екстрадовано з Чорногорії фігурантку “схеми Онищенка”, — розповіли у відомстві.

У ГПУ уточнили, що йдеться про Ірину Мусієнко, яка перебувала у розшуку за поданням НАБУ.

Зокрема, її підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.255, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 209 ККУ.

Як повідомляв УНН, слідство стосовно народного депутата-організатора “газової схеми” Олександра Онищенка завершено.

Нагадаємо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ “Укргазвидобування” у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого ПАТ “Укргазвидобування” спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі організатор схеми — народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Українські Національні Новини

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