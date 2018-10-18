Черногория выдала Украине фигурантку "газовой схемы" Онищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Черногория выдала Украине фигурантку уголовного производства в отношении "газовых схем" народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.
"В Украину экстрадировали из Черногории фигурантку "схемы Онищенко", - рассказали в ведомстве.
В ГПУ уточнили, что речь идет об Ирине Мусиенко, которая находилась в розыске по представлению НАБУ.
В частности, ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.255, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 209 УК.
Как сообщал УНН, следствие в отношении народного депутата-организатора "газовой схемы" Александра Онищенко завершено.
Напомним, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года.
По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.
В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе организатор схемы - народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.