Чорногорія послабила карантин: дозволено в’їзд туристам з США та ще низки країн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Національний координаційний орган з інфекційних захворювань (NCT) дозволив жителям США та ще низки країн в’їзд до Чорногорії. Про це повідомляє пресслужба уряду Чорногорії, передає УНН.
“Заходи щодо пом’якшення наслідків пандемії задумані з урахуванням поточного рівня нового коронавіруса в Чорногорії і сусідніх країнах, а також після консультацій з представниками туристичної індустрії та асоціації готельєрів та підприємств громадського харчування”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що громадяни США, Сербії, Косово, Албанії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії, а також громадяни Чорногорії, які проживали в цих країнах, можуть в’їжджати в Чорногорію на наступних умовах:
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- мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус (SARS-CoV-2) або позитивний результат на антитіла до SARS-CoV-2 класу IgG, отриманий серологічним тестом ELISA;
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- тести повинні бути видані зареєстрованої лабораторією не пізніше за 72 години на момент в’їзду в Чорногорію;
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- протягом 15 днів до в’їзду в Чорногорію люди не знаходилися в жодній з країн, з яких в’їзд до Чорногорії заборонений.
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Окрім того, прийняло рішення про продовження часів роботи ресторанів та кафе з 24:00 на годину — до 1:00. Всі заходи набули чинності 15 серпня опівночі.
Як повідомляв УНН, Чорногорія оновила список країн, громадяни яких можуть перетнути кордон на автомобільному транспорті, Україна ввійшла до “зеленої” зони.