Черногория ослабила карантин: разрешен въезд туристам из США и еще ряда стран
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Национальный координационный орган по инфекционным заболеваниям (NCT) разрешил жителям США и еще ряда стран въезд в Черногорию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Черногории, передает УНН.
“Меры по смягчению последствий пандемии задуманы с учетом текущего уровня нового коронавируса в Черногории и соседних странах, а также после консультаций с представителями туристической индустрии и ассоциации отельеров и предприятий общественного питания”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане США, Сербии, Косово, Албании, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии, а также граждане Черногории, которые проживали в этих странах, могут въезжать в Черногорию на следующих условиях:
-
- иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (SARS-CoV-2) или положительный результат на антитела к SARS-CoV-2 класса IgG, полученный серологическим тестом ELISA;
-
- тесты должны быть выданы зарегистрированной лабораторией не позднее за 72 часа на момент въезда в Черногорию;
-
- в течение 15 дней до въезда в Черногорию люди не находились в одной из стран, из которых въезд в Черногорию запрещен.
-
Кроме того, принято решение о продлении часов работы ресторанов и кафе с 24:00 на час — до 1:00. Все мероприятия вступили в силу 15 августа в полночь.
Как сообщал УНН, Черногория обновила список стран, граждане которых могут пересечь границу на автомобильном транспорте, Украина вошла в “зеленой” зоне.