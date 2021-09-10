Чорногорія посилила вимоги для вакцинованих при в'їзді до країни

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З вівторка, 14 вересня, у Чорногорію зможуть потрапити ті, хто повністю пройшов вакцинацію від COVID-19 і прищепився двома компонентами вакцини або однокомпонентні препаратом. З моменту завершення курсу вакцинації має пройти 14 днів. Раніше для в’їзду було досить одного щеплення (якщо мова йде про двокомпонентному препараті).

Також при в’їзді, як і раніше, можна пред’явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години; негативний результат експрес-тесту не старше 48 годин або довідку про перенесений COVID-19 (не раніше 14 днів з моменту одужання і не пізніше 180 днів з моменту видачі).

Як повідомила Боровініч-Бойовіч, влада вирішила поміняти правила, з огляду на “очікуван4 зміна епідеміологічної картини у Чорногорії”. За її словами, уряд розглядав різні сценарії, аж до введення комендантської години на всій території, але “вирішив віддати пріоритет імунізації”. З 11 вересня статус часткової вакцинації більше не визнається. “Сертифікат буде дійсний тільки в тому випадку, якщо виконано одну з запропонованих умов: пройшло 14 днів з моменту повного курсу вакцинації — двудозним або однодозним препаратом”, — уточнила міністр.

Також з 11 по 24 вересня в Чорногорії будуть діяти обмеження в закладах громадського харчування і сфери послуг. Наприклад, весілля, інші приватні урочистості та спортивні заходи в закритих приміщеннях зможуть відвідувати не більше 100 осіб за умови, що вони повністю пройшли вакцинацію, здали негативний тест або отримали довідку про перенесений COVID-19. У будівлях кафе і ресторанів можна буде виконувати живу музику.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Чорногорії зафіксували 119 602 випадки захворювання, жертвами сталі 1 780 осіб.