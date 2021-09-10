Черногория ужесточила требования для вакцинированных при въезде в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Власти Черногории из-за ситуации с коронавирусом поменяли условия въезда в страну для своих граждан и иностранцев. Об этом сообщила глава Минздрава Елена Боровинич-Бойович, пишет УНН.
Детали
Со вторника, 14 сентября, в Черногорию смогут попасть те, кто полностью прошел вакцинацию от COVID-19 и привился двумя компонентами вакцины либо однокомпонентным препаратом. С момента завершения курса вакцинации должно пройти 14 дней. Ранее для въезда было достаточно одной прививки (если речь идет о двухкомпонентном препарате).
Также при въезде, как и ранее, можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа; отрицательный результат экспресс-теста не старше 48 часов либо справку о перенесенном COVID-19 (не ранее 14 дней с момента выздоровления и не позже 180 дней с момента выдачи).
Как сообщила Боровинич-Бойович, власти решили поменять правила, учитывая “ожидаемое изменение эпидемиологической картины в Черногории”. По ее словам, правительство рассматривало различные сценарии, вплоть до введения комендантского часа на всей территории, но “решило отдать приоритет иммунизации”. С 11 сентября статус частичной вакцинации больше не признается. “Сертификат будет действителен только в том случае, если выполнено одно из предписанных условий: прошло 14 дней с момента полного курса вакцинации — двудозным или однодозным препаратом”, — уточнила министр.
Также с 11 по 24 сентября в Черногории будут действовать ограничения в общепите и сфере услуг. Например, свадьбы, другие частные торжества и спортивные мероприятия в закрытых помещениях смогут посещать не более 100 человек при условии, что они полностью прошли вакцинацию, сдали отрицательный тест или получили справку о перенесенном COVID-19. В зданиях кафе и ресторанов нельзя будет исполнять живую музыку.
Справка
Согласно статистике ВОЗ — в Черногории зафиксировали 119 602 случая заболевания, жертвами стали 1 780 человек.