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Черногория ужесточила требования для вакцинированных при въезде в страну

Черногория ужесточила требования для вакцинированных при въезде в страну

Киев  •  УНН

 • 21390 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Власти Черногории из-за ситуации с коронавирусом поменяли условия въезда в страну для своих граждан и иностранцев. Об этом сообщила глава Минздрава Елена Боровинич-Бойович, пишет УНН.

Детали

Со вторника, 14 сентября, в Черногорию смогут попасть те, кто полностью прошел вакцинацию от COVID-19 и привился двумя компонентами вакцины либо однокомпонентным препаратом. С момента завершения курса вакцинации должно пройти 14 дней. Ранее для въезда было достаточно одной прививки (если речь идет о двухкомпонентном препарате).

Также при въезде, как и ранее, можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа; отрицательный результат экспресс-теста не старше 48 часов либо справку о перенесенном COVID-19 (не ранее 14 дней с момента выздоровления и не позже 180 дней с момента выдачи).

Как сообщила Боровинич-Бойович, власти решили поменять правила, учитывая “ожидаемое изменение эпидемиологической картины в Черногории”. По ее словам, правительство рассматривало различные сценарии, вплоть до введения комендантского часа на всей территории, но “решило отдать приоритет иммунизации”. С 11 сентября статус частичной вакцинации больше не признается. “Сертификат будет действителен только в том случае, если выполнено одно из предписанных условий: прошло 14 дней с момента полного курса вакцинации — двудозным или однодозным препаратом”, — уточнила министр.

Также с 11 по 24 сентября в Черногории будут действовать ограничения в общепите и сфере услуг. Например, свадьбы, другие частные торжества и спортивные мероприятия в закрытых помещениях смогут посещать не более 100 человек при условии, что они полностью прошли вакцинацию, сдали отрицательный тест или получили справку о перенесенном COVID-19. В зданиях кафе и ресторанов нельзя будет исполнять живую музыку.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Черногории зафиксировали 119 602 случая заболевания, жертвами стали 1 780 человек.

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