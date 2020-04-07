Чорнобильській ліс горить щороку через людський фактор - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Чорнобильській ліс горить кожного року через низький рівень відповідальності та людський фактор. Про це під час брифінгу заявив начальник Головного управління ДСНС України у Київській області Василь Слободяник, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чому кожного року протягом десятиріччя горить ліс у Чорнобильській зоні, Слободяник зазначив: "Тому що люди його палять, людський фактор".
"Причина – свідомість наших громадян, низький рівень відповідальності. Мабуть, законодавство ще не таке строге, яке могло б довести людям, до їх свідомості, що цього робити не потрібно. Багато питань, які треба розглядати і на законодавчому рівні посилювати відповідальність. Мабуть, контроль перебування у зоні має бути посилений", - додав він.
Нагадаємо, у зоні відчуження безумовного (обов’язкового) відселення на ранок 7 квітня триває ліквідація лісової пожежі, наразі пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки спостерігається на площі близько 10,5 га.