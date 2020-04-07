Чернобыльский лес горит каждый год из-за человеческого фактора - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Чернобыльский лес горит каждый год из-за низкого уровня ответственности и человеческого фактора. Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, почему каждый год в течение десяти горит лес в Чернобыльской зоне, Слободяник отметил: "Потому что люди его сжигают, человеческий фактор".
"Причина - сознание наших граждан, низкий уровень ответственности. Пожалуй, законодательство еще не такое строгое, которое могло бы доказать людям, их сознанию, что этого делать не нужно. Много вопросов, которые надо рассматривать и на законодательном уровне усиливать ответственность. Пожалуй, контроль пребывания в зоне должен быть усилен", - добавил он.
Напомним, в зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения на утро 7 апреля продолжается ликвидация лесного пожара, сейчас пожар травяного настила и лесной подстилки наблюдается на площади около 10,5 га.