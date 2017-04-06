Чорнобильська зона стала радіаційно-біологічним заповідником - відеорепортаж

Так, десятикілометрова зона навколо самої Чорнобильської атомної електростанції буде використовуватись у промислових цілях. Там планують реалізувати проект “Chornobyl Solar”, що передбачає встановити сонячні батареї для використання у промислових цілях станції та продажу на енергетичний ринок України.

“Це буде зона спеціального промислового використання, статус якої буде визначений окремим законом. Територія буде вдосконалюватись і буде мати подальший розвиток та інфраструктура, яка вже є. Якраз на цій території будуть розміщені сонячні панелі”, - повідомив Віталій Петрук.

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Також він зазначив, що інші дві третини території стануть радіаційно-біологічним біосферним заповідником.

“Указ Президента був підписаний минулого року і нам давали півроку на реєстрацію. Хочу вам повідомити, що 30 березня був зареєстрований цей заповідник і розпочав своє існування”, - наголосив він.

Як повідомляв УНН, А.Садовий запропонував вивозити сміття до Чорнобиля.