А.Садовий запропонував возити сміття до Чорнобиля
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 березня. УНН. Очільник Львова Андрій Садовий сьогодні на прес-конференції журналістам запропонував створити сміттєвий полігон у Чорнобильській зоні. Про це повідомляє кореспондент УНН.
“Я пропоную облаштувати у Чорнобильській зоні резервний сміттєвий полігон для всієї країни. Цей полігон має бути призначений на такі екстрені випадки. В Україні має бути передбачений полігон. У нас 98% відходів захоронюється, такого показника немає у жодній країні світу”, — розповів А.Садовий.
Нагадаємо, Мінприроди провалило розробку Національної стратегії поводження з відходами.