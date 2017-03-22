А.Садовий запропонував возити сміття до Чорнобиля

“Я пропоную облаштувати у Чорнобильській зоні резервний сміттєвий полігон для всієї країни. Цей полігон має бути призначений на такі екстрені випадки. В Україні має бути передбачений полігон. У нас 98% відходів захоронюється, такого показника немає у жодній країні світу”, — розповів А.Садовий.

Нагадаємо, Мінприроди провалило розробку Національної стратегії поводження з відходами.