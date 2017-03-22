Садовый предложил возить мусор в Чернобыль

"Я предлагаю оборудовать в Чернобыльской зоне резервный мусорный полигон для всей страны. Этот полигон должен быть предназначен на такие экстренные случаи. В Украине должен быть предусмотрен полигон. У нас 98% отходов захороняется, такого показателя нет ни в одной стране мира ", - рассказал А.Садовый.

Напомним, Минприроды провалило разработку Национальной стратегии обращения с отходами .