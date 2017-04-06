Чернобыльская зона стала радиационно-биологическим заповедником - видеорепортаж

Так, десятикилометровая зона вокруг самой Чернобыльской атомной электростанции будет использоваться в промышленных целях. Там планируют реализовать проект "Chornobyl Solar", предусматривающий установить солнечные батареи для использования в промышленных целях станции и продажи на энергетический рынок Украины.

"Это будет зона специального промышленного использования, статус которой будет определен отдельным законом. Территория будет совершенствоваться, будет иметь дальнейшее развитие и инфраструктура, которая уже есть. Именно на этой территории будут размещены солнечные панели", - сообщил Виталий Петрук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Улицы Припяти через 30 лет после трагедии - видеорепортаж

Также он отметил, что остальные две трети территории станут радиационно-биологическим биосферным заповедником.

"Указ Президента был подписан в прошлом году и нам давали полгода на регистрацию. Хочу вам сообщить, что 30 марта был зарегистрирован этот заповедник и начал свое существование", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Садовый предложил вывозить мусор в Чернобыль.