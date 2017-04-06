Чернобыльская зона стала радиационно-биологическим заповедником - видеорепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Чернобыльская зона отчуждения стала заповедником и официально разделилась на две части - собственно радиационно-биологический заповедник и территории, которые будут использовать в промышленных целях. Об этом во время пресс-тура в Чернобыль рассказал председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, передает корреспондент УНН.
Так, десятикилометровая зона вокруг самой Чернобыльской атомной электростанции будет использоваться в промышленных целях. Там планируют реализовать проект "Chornobyl Solar", предусматривающий установить солнечные батареи для использования в промышленных целях станции и продажи на энергетический рынок Украины.
"Это будет зона специального промышленного использования, статус которой будет определен отдельным законом. Территория будет совершенствоваться, будет иметь дальнейшее развитие и инфраструктура, которая уже есть. Именно на этой территории будут размещены солнечные панели", - сообщил Виталий Петрук.
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Также он отметил, что остальные две трети территории станут радиационно-биологическим биосферным заповедником.
"Указ Президента был подписан в прошлом году и нам давали полгода на регистрацию. Хочу вам сообщить, что 30 марта был зарегистрирован этот заповедник и начал свое существование", - подчеркнул он.
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