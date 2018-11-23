"Чорна п'ятниця": вдалий день для покупок чи суцільний обман

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Сьогодні у світі та Україні настав традиційний день гонитви за знижками. 

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні у світі та Україні настав традиційний день гонитви за знижками, який у 60-ті роки минулого сторіччя охрестили “чорною п’ятницею”, передає УНН.

У Сполучених Штатах, де і народилась традиція п’ятничних розпродажів через день після Дня Подяки і за кілька тижнів до Різдва, "чорна п’ятниця" є чудовою можливістю підготуватись до зимових свят, придбати подарунки рідним або квитки на відпустку за зниженими цінами. Покупці у США та Європі в цей день навіть спеціально беруть собі вихідний, щоб провести день у шопінг-центрах, або вдома, перед монітором, займаючись покупками онлайн.

Традиційно, знижки "чорної п'ятниці" тривають до "кіберпонеділку", тобто чотири дні – безпосередньо п'ятницю, суботу, неділю і понеділок. В Україні акції та розпродажі діють від одного дня до двох тижнів.

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На відміну від українців, у решті держав світу "чорна п’ятниця" відбувалась щороку протягом уже кількох десятиріч, а отже покупці навчились кільком трюкам, що допоможуть перевірити, наскільки вигідною була покупка у п’ятницю знижок.

Так, наприклад, дослідження британської групи споживачів Which? припускає, що більшість продуктів насправді дешевше в інші пори року.

Британське видання Trusted Reviews, що займається оглядом товарів та їхньої вартості, водночас стверджує, що "чорна п'ятниця" дійсно може стати найкращим часом для покупок, зокрема техніки.

Видання радить споживачам завантажувати власні трекери цін.

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Такі трекери можуть зображати історію встановлених цін (як-то історія браузера), і чи були вони підняті незадовго до періоду знижок, щоб будь-яке зменшення виглядало більшим.

Група Which? відстежила також ціни на 94% популярних продуктів за шість місяців до та після минулорічної «чорної п'ятниці» у Британії.

За результатами дослідження, "переважна більшість" - близько 87% цих товарів - були дешевшими в інші пори року.
Аналіз охоплював роздрібних торговців, включаючи таких як Currys PC World, Amazon, John Lewis та Argos. Так, ціну на більшість товарів було знижено через шість місяців після "чорної п'ятниці" 2017 року.

Які товари, як правило, дешевше?

Trusted Reviews стверджує, що знайшло багато товарів, які мали найнижчу ціну на "чорну п'ятницю" 2017 року.
"Хоча дивовижні пропозиції доступні у "чорну п'ятницю", не кожна угода - така гарна, як здається", сказав Нік Меррітт, головний редактор Trusted Reviews виданню BBC.

"Ось чому так важливо, щоб люди знаходили надійне джерело об'єктивної інформації, перш ніж робити покупку, це може заощадити сотні фунтів".

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Один зі способів встановити, чи отримуєте ви вигоду від придбання - завантажити ціновий трекер, впевнені у Trusted Reviews.
Для тих, хто використовує Google Chrome, Trusted Reviews рекомендує Keepa, який відстежує ціни на Amazon.

CamelCamelCamel робить цю ж роботу для тих, хто не використовує Chrome.

Price Spy відстежує ціни на сотні роздрібних продавців, а Idealo стверджує, що відстежує ціни у 29700 різних магазинів у Європі.

Чи можна зекономити на "чорну п’ятницю" в Україні?

На думку експерта, це – малоймовірно.

"Я не думаю, що в Україні, купуючи на "чорну п'ятницю", можна серйозно зекономити, на відміну від США, де є дуже великі знижки – до 70%, зокрема на товари довгострокового вжитку – електроніку тощо. В Україні такого не буде просто тому, що ми не є виробниками даного виду продукції і все, що до нас заходить, воно заходить по імпорту. Максимальна знижка буде розповсюджуватись виключно на ту торговельну націнку, яку в свій час заклав імпортер", - розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі кореспонденту  УНН.

При цьому він додав, що українці не є багатими людьми в більшості своїй, тому в них немає можливості міняти товари довгострокового вжитку тільки через зниження ціни на них. За статистикою, 51% витрат домогосподарств ідуть на харчі, близько 18% - на оплату комунальних послуг, значна частина йде на медикаменти, тож на купівлю побутової техніки, одягу й інших товарів, які потенційно можуть дешевшати в "чорну п'ятницю", грошей в середньостатистичній родині майже не залишається.

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УНН спробував з'ясувати самостійно, які знижки пропонують у "чорну п’ятницю" найбільші роздрібні торгівці.

Так, магазини пропонують шалені знижки на окремі види товарів у цей день.

Втім, є простий спосіб перевірити справжню ціну товару. Для цього відкриваємо збережену версію сайту - вводимо в пошуковий рядок Google посилання на продукт, і відкриваємо кеш.

Тут ми бачимо, що так, стартова ціна з 17 листопада не змінилась, але товар уже тоді був зі знижкою. Тобто, знижка на нього не 30%, як зазначено, а лише 25%.

Перевіримо інший акційний товар і бачимо таку саму ситуацію.

Звичайно ми не стверджуємо, що усі брешуть, але українцям варто бути дуже обережними у гонитві за великими знижками.

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