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"Черная пятница": удачный день для покупок или сплошной обман

Киев  •  УНН

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Сегодня в мире и Украине наступил традиционный день погони за скидками.

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня в мире и Украине наступил традиционный день погони за скидками, который в 60-е годы прошлого столетия окрестили "черной пятницей", передает УНН.

В Соединенных Штатах, где и родилась традиция пятничных распродаж через день после Дня Благодарения и за несколько недель до Рождества, "черная пятница" является отличной возможностью подготовиться к зимним праздникам, приобрести подарки родным или билеты на отпуск по сниженным ценам. Покупатели в США и Европе в этот день даже специально берут себе выходной, чтобы провести день в шопинг-центрах, или дома, перед монитором, занимаясь покупками онлайн.

Традиционно скидки "черной пятницы" продолжаются до "киберпонедельника", то есть четыре дня - непосредственно пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. В Украине акции и распродажи действуют от одного дня до двух недель.

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В отличие от украинских, у остальных государств мира "черная пятница" проходила ежегодно на протяжении уже нескольких десятилетий, а значит покупатели научились нескольким трюкам, которые помогут проверить, насколько выгодной была покупка в пятницу скидок.

Так, например, исследование британской группы потребителей Which? предполагает, что большинство продуктов на самом деле дешевле в другие времена года.

Британское издание Trusted Reviews, занимающейся обзором товаров и их стоимости, одновременно утверждает, что "черная пятница" действительно может стать лучшим временем для покупок, в частности техники.

Издание советует потребителям загружать собственные трекеры цен.

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Такие трекеры могут изображать историю установленных цен (как то история браузера), и были они подняты незадолго до периода скидок, чтобы любое уменьшение выглядело большим.

Группа Which? отследила также цены на 94% популярных продуктов за шесть месяцев до и после прошлогодней "черной пятницы" в Британии.

По результатам исследования, "подавляющее большинство" - около 87% этих товаров - были дешевле в другие времена года.

Анализ охватывал розничных торговцев, включая таких как Currys PC World, Amazon, John Lewis и Argos. Так, цена на большинство товаров были снижены через шесть месяцев после "черной пятницы" 2017 года.

Товары, как правило, дешевле?

Trusted Reviews утверждает, что нашло много товаров, имели самую низкую цену на "черную пятницу" 2017 года.
"Хотя удивительные предложения доступны в "черную пятницу", не каждая сделка - такая красивая, как кажется", - сказал Ник Мерритт, главный редактор Trusted Reviews изданию BBC.

"Вот почему так важно, чтобы люди находили надежный источник объективной информации, прежде чем делать покупку, это может сэкономить сотни фунтов".

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Один из способов установить, получаете вы выгоду от приобретения - скачать ценовой трекер, уверены в Trusted Reviews.
Для тех, кто использует Google Chrome, Trusted Reviews рекомендует Keepa, который отслеживает цены на Amazon.

CamelCamelCamel делает эту же работу для тех, кто не использует Chrome.

Price Spy отслеживает цены на сотни розничных продавцов, а Idealo утверждает, что отслеживает цены в 29700 различных магазинов в Европе.

Можно ли сэкономить на "черную пятницу" в Украине?

По мнению эксперта, это - маловероятно.

"Я не думаю, что в Украине, покупая на "черную пятницу", можно серьезно сэкономить, в отличие от США, где очень большие скидки - до 70%, в том числе на товары долгосрочного пользования - электронику и тому подобное. В Украине такого не будет просто потому, что мы не производителями данного вида продукции и все, что к нам заходит, оно заходит по импорту. Максимальная скидка будет распространяться только на ту торговую наценку, которую в свое время заложил импортер , - рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии корреспонденту УНН.

При этом он добавил, что украинцы не являются богатыми людьми в большинстве своем, поэтому у них нет возможности менять товары долгосрочного потребления только из-за снижения цены на них. По статистике, 51% расходов домохозяйств идут на еду, около 18% - на оплату коммунальных услуг, значительная часть идет на медикаменты, поэтому на покупку бытовой техники, одежды и других товаров, могут дешеветь в "черную пятницу", денег в среднестатистической семье почти не остается.

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УНН попытался выяснить самостоятельно, какие скидки предлагают в "черную пятницу" крупнейшие розничные торговцы.

Так, магазины предлагают огромные скидки на отдельные виды товаров в этот день.

Впрочем, есть простой способ проверить истинную цену товара. Для этого открываем сохраненную версию сайта - вводим в поисковую строку Google ссылки на продукт, и открываем кэш.

Здесь мы видим, что да, стартовая цена с 17 ноября не изменилась, но товар уже тогда был со скидкой. То есть, скидка на него не 30%, как указано, а только 25%.

Проверим другой акционный товар и видим такую ​​же ситуацию.

Конечно мы не утверждаем, что все врут, но украинцам стоит быть очень осторожными в погоне за большими скидками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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