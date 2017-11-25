Глава Amazon після "чорної п'ятниці" збагатів на 100 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Статки засновника Amazon мільярдера Джеффа Безоса сягнули 100 млрд доларів в "чорну п'ятницю". Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Також повідомляється, що вартість акцій компанії в день глобальних розпродажів збільшилася на 2%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Укрпошта" планує завести в Україну Amazon
Нагадаємо, засновник Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною в світі, обігнавши засновника Microsoft Білла Гейтса.
Як повідомляв раніше УНН, покупці встановили новий рекорд по числу витрачених в “чорну п’ятницю” коштів на покупки в інтернеті. В цілому сума закупів сягнула 3,34 млрд дол.