Глава Amazon после "черной пятницы" разбогател на 100 млрд долларов

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 43639 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 26903 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 39878 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 51944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108603 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112929 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 136886 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107223 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108672 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113294 просмотра

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Глава Amazon после "черной пятницы" разбогател на 100 млрд долларов

Глава Amazon после "черной пятницы" разбогател на 100 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 13887 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Состояние основателя Amazon миллиардера Джефф Безос достигли 100 млрд долларов в "черную пятницу". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Также сообщается, что стоимость акций компании в день глобальных распродаж увеличилась на 2%.

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Напомним, основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире, обогнав основателя Microsoft Билла Гейтса.

Как сообщал ранее УНН, покупатели установили новый рекорд по числу затраченных в "черную пятницу" средств на покупки в интернете. В целом сумма покупок достигла 3,34 млрд долл.

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