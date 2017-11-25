Глава Amazon после "черной пятницы" разбогател на 100 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Состояние основателя Amazon миллиардера Джефф Безос достигли 100 млрд долларов в "черную пятницу". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Также сообщается, что стоимость акций компании в день глобальных распродаж увеличилась на 2%.
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Напомним, основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире, обогнав основателя Microsoft Билла Гейтса.
Как сообщал ранее УНН, покупатели установили новый рекорд по числу затраченных в "черную пятницу" средств на покупки в интернете. В целом сумма покупок достигла 3,34 млрд долл.