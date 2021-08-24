Чоловіку, який облив Порошенка зеленкою, загрожує до п’яти років обмеження волі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Києві правоохоронці встановили чоловіка, який облив зеленкою п’ятого Президента України. Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство, йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає УНН.
Деталі
За даними поліції, зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії.
За даним фактом слідчим Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.
Що було раніше
П'ятого президента України, нардепа від “Європейської солідарності” Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро Хрещатик. Сталося це після Маршу захисників в центрі Києва.