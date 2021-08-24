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Мужчине, который облил Порошенко зеленкой, грозит до пяти лет лишения свободы

Мужчине, который облил Порошенко зеленкой, грозит до пяти лет лишения свободы

Киев  •  УНН

 • 21323 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Киеве правоохранители установили мужчину, который облил зеленкой пятого Президента Украины. Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

Детали

По данным полиции, злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

По данному факту следователем Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Что было раньше

Пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко облили зеленкой у входа в метро Крещатик. Произошло это после Марша защитников в центре Киева.

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