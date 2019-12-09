Чоловіка затримали за підозрою у замаху на вбивство в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Кропивницькому 38-річний чоловік отримав поранення, підозрюваного затримали. Про це поінформували УНН в прес-службі ГУНП в області.
За даними поліції, під час конфлікту 37-річний раніше судимий житель обласного центру гострим предметом тяжко травмував чоловіка. Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Знаряддя злочину вилучили.
Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
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