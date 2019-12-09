Мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Кропивницком 38-летний мужчина получил ранение, подозреваемого задержали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.
По данным полиции, во время конфликта 37-летний ранее судимый житель областного центра острым предметом тяжело травмировал мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Орудие преступления изъято.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Кременчуге сын застрелил отца из пистолета Флобера.