У Кременчуці син застрелив батька із пістолета Флобера
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Кременчуці Полтавської області під час сварки 38-річний чоловік застрелив свого 66-річного батька із пістолета Флобера. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.
"У Кременчуці сталася така подія. За попередньою інформацією під час перебування у квартирі між сином та батьком виникла сварка. Є підстави вважати, що особи відпочивали, вживаючи спиртні напої. Під час сварки син застосував пристрій для відстрілу патронів Флобера і поцілив у батька", - повідомили у поліції.
Зазначається, що від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
"Його доставили до лікарні, але отримане кульове поранення виявилося несумісним із життям, він помер у лікарні", - додали у поліції.
Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження.
"Сина наразі затримано, зброю з якої він стріляв вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) і в рамках цього кримінального провадження слідчі встановлюють всі обставини цієї трагічної ситуації", - зазначили у відділ комунікацій.
Нагадаємо, на Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту зі знайомим вбив співмешканку останнього, поціливши її з рушниці.