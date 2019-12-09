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У Кременчуці син застрелив батька із пістолета Флобера

У Кременчуці син застрелив батька із пістолета Флобера

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Кременчуці Полтавської області під час сварки 38-річний чоловік застрелив свого 66-річного батька із пістолета Флобера. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.

"У Кременчуці сталася така подія. За попередньою інформацією під час перебування у квартирі між сином та батьком виникла сварка. Є підстави вважати, що особи відпочивали, вживаючи спиртні напої. Під час сварки син застосував пристрій для відстрілу патронів Флобера і поцілив у батька", - повідомили у поліції.

Зазначається, що від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

"Його доставили до лікарні, але отримане кульове поранення виявилося несумісним із життям, він помер у лікарні", - додали у поліції.

Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

"Сина наразі затримано, зброю з якої він стріляв вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) і в рамках цього кримінального провадження слідчі встановлюють всі обставини цієї трагічної ситуації", - зазначили у відділ комунікацій.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту зі знайомим вбив співмешканку останнього, поціливши її з рушниці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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