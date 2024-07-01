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Чоловіка застрелили біля озера на Рівненщині: ввели спецоперацію, стрілка розшукують

Київ • УНН

 • 14240 перегляди

5-річного місцевого жителя застрелили біля озера в Рівненській області з автомата, а для затримання імовірно озброєного зловмисника, який втік з місця злочину, було розпочато спеціальну поліцейську операцію.

Чоловіка застрелили біля озера на Рівненщині: ввели спецоперацію, стрілка розшукують

У Рівненській області введено спеціальну поліцейську операцію, розшукують зловмисника, який біля озера із автомата застрелив чоловіка і може бути озброєним, повідомили у ГУНП в Рівненській області у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Вчора, 30 червня, близько 20:30 на спецлінію 102 повідомив 45-річний житель селища Зарічне, що поблизу села Вовчиці, біля місцевого озера 54-річний односельчанин вистрелив у 35-річного мешканця села Серники", - вказали у поліції.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, а також криміналістична лабораторія.

"Попередньо відомо, що між чоловіками тривалий час були неприязні відносини. Під час чергового конфлікту 54-річний житель Зарічного здійснив кілька пострілів із автомата у бік 35-річного чоловіка. Зі слів свідків, стрілець був у стані алкогольного сп’яніння. Після скоєного він втік на автомобілі "Renault Master" білого кольору", - зазначили у поліції.

Очевидці на власному авто доправили потерпілого до лікарні, однак, як повідомляється, медики лише констатували смерть 35-річного жителя села Серники.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

"В області, відповідно до наказу начальника Головного управління, введено спеціальну поліцейську операцію. Нападник може мати при собі зброю", - повідомили у поліції.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження зловмисника та звертаються до громадян: якщо відома будь-яка інформація щодо скоєного злочину - телефонувати до поліції.

У Запоріжжі чоловік застрелив місцевого чиновника, стрілка розшукують11.06.24, 11:12 • 19703 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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