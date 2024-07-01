В Ровенской области введена специальная полицейская операция, разыскивают злоумышленника, который возле озера из автомата застрелил мужчину и может быть вооружен, сообщили в ГУНП в Ровенской области в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 30 июня, около 20:30 на спецлинию 102 сообщил 45-летний житель поселка Заречное, что вблизи села Волчицы, возле местного озера 54-летний односельчанин выстрелил в 35-летнего жителя села Серники", - указали в полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции, а также криминалистическая лаборатория.

"Предварительно известно, что между мужчинами длительное время были неприязненные отношения. Во время очередного конфликта 54-летний житель Заречного произвел несколько выстрелов из автомата в сторону 35-летнего мужчины. По словам свидетелей, стрелок был в состоянии алкогольного опьянения. После содеянного он скрылся на автомобиле "Renault Master" белого цвета", - отметили в полиции.

Очевидцы на собственном авто доставили пострадавшего в больницу, однако, как сообщается, медики лишь констатировали смерть 35-летнего жителя села Серники.

Следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

"В области, в соответствии с приказом начальника Главного управления, введена специальная полицейская операция. Нападающий может иметь при себе оружие", - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника и обращаются к гражданам: если известна какая-либо информация о совершенном преступлении - звонить в полицию.

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