Чоловіка, який захопив банк в Тбілісі, затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Озброєний грабіжник, який увірвався в будівлю філії "Банку Грузії" біля станції метро "Авлабар" в Тбілісі, затриманий. Про це пише УНН з посиланням на Interpressnews.
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Раніше повідомлялося, що невідомий, який скоїв розбійний напад на філію "Банку Грузії" в Тбілісі, утримував в заручниках від п'яти до шести осіб. Пізніше він відпустив більшу частину з них, залишивши одну людину.
Поліція взяла штурмом відділення банку, щоб затримати нападника.
На показаних телеканалами кадрах було видно, як з будівлі поліцейські вивели чоловіка і посадили його в службовий автомобіль.