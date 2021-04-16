Чоловіка, який захопив банк в Тбілісі, затримано

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Раніше повідомлялося, що невідомий, який скоїв розбійний напад на філію "Банку Грузії" в Тбілісі, утримував в заручниках від п'яти до шести осіб. Пізніше він відпустив більшу частину з них, залишивши одну людину.

Поліція взяла штурмом відділення банку, щоб затримати нападника.

На показаних телеканалами кадрах було видно, як з будівлі поліцейські вивели чоловіка і посадили його в службовий автомобіль.