У Грузії озброєний чоловік взяв заручників у банку

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За даними грузинських ЗМІ, озброєний чоловік увірвався до філії Банку Грузії в одному з районів Тбілісі та взяв заручників. Наразі відомо, що в банк увірвалася одна людина.

Також вказано, що зловмисник захопив лише одну людину, а решту заручників звільнили.

Зазначається, що правоохоронці намагалися з ним домовитися, але зловмисник відмовився.

На місці було мобілізовано велику кількість силовиків, вони евакуювали городян з прилеглої до місця події території і обмежили до неї доступ.

Поки що нічого не відомо про вимоги нападника. Також немає інформації про постраждалих під час нападу.

Нагадаємо

Не так давно у Тбілісі озброєний чоловік увірвався в офіс компанії NBC (“Бізнес Капітал”). У МВС країни тоді підтвердили, що він був озброєний, а в заручники були взяті дев’ять осіб. Згодом їх звільнили, нападника - затримали.