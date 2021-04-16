В Грузии вооруженный мужчина взял заложников в банке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В столице Грузии - Тбилиси - вооруженный мужчина ворвался в банк и взял заложников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на грузинский телеканал Rustavi 2.
Детали
По данным грузинских СМИ, вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в одном из районов Тбилиси и взял заложников. Известно, что в банк ворвалась один человек.
Также указано, что злоумышленник захватил только одного человека, а остальных заложников освободили.
Отмечается, что правоохранители пытались с ним договориться, но злоумышленник отказался.
На месте было мобилизовано большое количество силовиков, они эвакуировали горожан с прилегающей к месту происшествия территории и ограничили к ней доступ.
Пока ничего не известно о требованиях нападавшего. Также нет информации о пострадавших во время нападения.
Напомним
Не так давно в Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в офис компании NBC ("Бизнес Капитал"). В МВД страны тогда подтвердили, что он был вооружен, а в заложники были взяты девять человек. Впоследствии их освободили, нападавшего - задержали.