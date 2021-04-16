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В Грузии вооруженный мужчина взял заложников в банке

В Грузии вооруженный мужчина взял заложников в банке

Киев  •  УНН

 • 18561 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В столице Грузии - Тбилиси - вооруженный мужчина ворвался в банк и взял заложников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на грузинский телеканал Rustavi 2.

Детали

По данным грузинских СМИ, вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в одном из районов Тбилиси и взял заложников. Известно, что в банк ворвалась один человек.

Также указано, что злоумышленник захватил только одного человека, а остальных заложников освободили.

Отмечается, что правоохранители пытались с ним договориться, но злоумышленник отказался.

На месте было мобилизовано большое количество силовиков, они эвакуировали горожан с прилегающей к месту происшествия территории и ограничили к ней доступ.

Пока ничего не известно о требованиях нападавшего. Также нет информации о пострадавших во время нападения.

Напомним

Не так давно в Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в офис компании NBC ("Бизнес Капитал"). В МВД страны тогда подтвердили, что он был вооружен, а в заложники были взяты девять человек. Впоследствии их освободили, нападавшего - задержали.

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