Захоплення офісу у Тбілісі: заручників звільнили, а нападника - затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Усі громадяни, яких утримували в якості заручників в мікрофінансовій організації в Тбілісі, звільнені, а нападник затриманий, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".
Як пише видання, у результаті переговорів поетапно вдалося звільнити всіх заручників. ЗМІ уточнює, що переговірників було двоє. Співробітники МВС вже перевели їх у безпечне місце. За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав.
На місці залишаються поліцейські, а також бригади швидкої медичної допомоги. Проїжджа частина перекрита.
У зв’язку з тим, що сталося МВС розпочало слідство за статтями 236 і 179 КК Грузії, що має на увазі незаконне придбання-зберігання вогнепальної зброї та розбій.
Як повідомляв УНН, у Тбілісі озброєний чоловік увірвався в офіс компанії NBC (“Бізнес Капітал”) біля станції метро “Церетелі”. У МВС підтвердили, що він озброєний, а в заручники взяті дев’ять осіб.
Нагадаємо, в Зугдіді озброєний чоловік у камуфляжі і масці 21 жовтня вдень увірвався в будівлю "Банку Грузії". Більше 7 годин він утримував в заручниках відвідувачів і співробітників установи, вимагаючи півмільйона доларів і вертоліт.