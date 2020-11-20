Захоплення офісу у Тбілісі: заручників звільнили, а нападника - затримали

Як пише видання, у результаті переговорів поетапно вдалося звільнити всіх заручників. ЗМІ уточнює, що переговірників було двоє. Співробітники МВС вже перевели їх у безпечне місце. За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав.

На місці залишаються поліцейські, а також бригади швидкої медичної допомоги. Проїжджа частина перекрита.

У зв’язку з тим, що сталося МВС розпочало слідство за статтями 236 і 179 КК Грузії, що має на увазі незаконне придбання-зберігання вогнепальної зброї та розбій.

Як повідомляв УНН, у Тбілісі озброєний чоловік увірвався в офіс компанії NBC (“Бізнес Капітал”) біля станції метро “Церетелі”. У МВС підтвердили, що він озброєний, а в заручники взяті дев’ять осіб.

Нагадаємо, в Зугдіді озброєний чоловік у камуфляжі і масці 21 жовтня вдень увірвався в будівлю "Банку Грузії". Більше 7 годин він утримував в заручниках відвідувачів і співробітників установи, вимагаючи півмільйона доларів і вертоліт.