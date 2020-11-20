Захоплення заручників у Тбілісі: невідомий утримує 9 осіб

Раніше ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли, що в офіс компанії увірвалися п’ятеро осіб. За словами Сирадзе, грабіжник взяв заручників сам.

“За нашою інформацією, в мікрофінансовій організації знаходяться дев’ять заручників і один озброєний чоловік”, — повідомив він.

Сирадзе також закликав ЗМІ припинити пряму трансляцію з місця події, оскільки це може створити загрозу для життів співробітників правоохоронних органів і заручників.

Досі невідомо, чи озвучив нападник будь-які вимоги. Раніше ЗМІ повідомили, що двоє заручників були звільнені.

Надходить інформація про евакуацію мешканців десятиповерхового будинку, в якому розташований офіс МФО, а також співробітників комерційних об’єктів, прилеглих до місця події.

Зараз територія оточена поліцією. Співробітники МВС контролюють периметр. Проїжджа частина перекрита.

Необхідно відзначити, що офіс NBC знаходиться за декілька сотень метрів від поліцейської дільниці. Квартал дуже жвавий — крім станції метро, ​​там знаходяться десятки магазинів.

У зв’язку з тим, що сталося МВС Грузії розпочало слідство за статтями 236 і 179 КК Грузії, що має на увазі незаконне придбання-зберігання вогнепальної зброї та розбій.

Як повідомляв УНН, в Зугдіді озброєний чоловік у камуфляжі і масці 21 жовтня вдень увірвався в будівлю "Банку Грузії". Більше 7 годин він утримував в заручниках відвідувачів і співробітників установи, вимагаючи півмільйона доларів і вертоліт.