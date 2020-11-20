Захват заложников в Тбилиси: неизвестный удерживает 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Девять человек взяты в заложники в здании микрофинансовой организации NBC ("Бизнес Капитал") у станции метро "Церетели" в Тбилиси. Об этом журналистам сообщил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в офис компании ворвались пять человек. По словам Сирадзе, грабитель взял заложников в одиночку.
"По нашей информации, в микрофинансовой организации находятся девять заложников и один вооруженный человек", - сообщил он.
Сирадзе также призвал СМИ прекратить прямую трансляцию с места события, поскольку это может создать угрозу для жизней сотрудников правоохранительных органов и заложников.
До сих пор неизвестно, озвучил ли налетчик любые требования. Ранее СМИ сообщили, что двое заложников были освобождены.
Поступает информация об эвакуации жителей десятиэтажного дома, в котором расположен офис МФО, а также сотрудников коммерческих объектов, прилегающих к месту происшествия.
Сейчас территория оцеплена полицией. Сотрудники МВД контролируют периметр. Проезжая часть перекрыта.
Необходимо отметить, что офис NBC находится в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Квартал очень живой - кроме станции метро, там находятся десятки магазинов.
В связи с тем, что произошло МВД Грузии начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.
Как сообщал УНН, в Зугдиди вооруженный мужчина в камуфляже и маске 21 октября днем ворвался в здание "Банка Грузии". Более 7 часов он удерживал в заложниках посетителей и сотрудников учреждения, требуя полмиллиона долларов и вертолет.