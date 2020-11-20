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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 38741 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 59052 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 71950 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 85245 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111724 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113731 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125916 просмотра

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Захват офиса в Тбилиси: заложников освободили, а налетчика - задержали

Захват офиса в Тбилиси: заложников освободили, а налетчика - задержали

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Все граждане, которых удерживали в качестве заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, освобождены, а налетчик задержан, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Как пишет издание, в результате переговоров поэтапно удалось освободить всех заложников. СМИ уточняет, что переговорщиков было двое. Сотрудники МВД уже перевели их в безопасное место. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

На месте остаются полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Проезжая часть перекрыта.

В связи с тем, что произошло МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.

Как сообщал УНН, в Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в офис компании NBC ("Бизнес Капитал") у станции метро "Церетели". В МВД подтвердили, что он вооружен, а в заложники взяты девять человек.

Напомним, в Зугдиди вооруженный мужчина в камуфляже и маске 21 октября днем ворвался в здание "Банка Грузии". Более 7 часов он удерживал в заложниках посетителей и сотрудников учреждения, требуя полмиллиона долларов и вертолет.

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