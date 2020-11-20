Захват офиса в Тбилиси: заложников освободили, а налетчика - задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Все граждане, которых удерживали в качестве заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, освобождены, а налетчик задержан, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Как пишет издание, в результате переговоров поэтапно удалось освободить всех заложников. СМИ уточняет, что переговорщиков было двое. Сотрудники МВД уже перевели их в безопасное место. По предварительной информации, никто из них не пострадал.
На месте остаются полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Проезжая часть перекрыта.
В связи с тем, что произошло МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.
Как сообщал УНН, в Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в офис компании NBC ("Бизнес Капитал") у станции метро "Церетели". В МВД подтвердили, что он вооружен, а в заложники взяты девять человек.
Напомним, в Зугдиди вооруженный мужчина в камуфляже и маске 21 октября днем ворвался в здание "Банка Грузии". Более 7 часов он удерживал в заложниках посетителей и сотрудников учреждения, требуя полмиллиона долларов и вертолет.