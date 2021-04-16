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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Мужчину, захватившего банк в Тбилиси, задержали

Мужчину, захватившего банк в Тбилиси, задержали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вооруженный грабитель который ворвался в здание филиала "Банка Грузии" возле станции метро "Авлабар" в Тбилиси, задержан. Об этом пишет УНН со ссылкой на Interpressnews.

Детали

Ранее сообщалось, что неизвестный, который совершил разбойное нападение на филиал "Банка Грузии" в Тбилиси, удерживал в заложниках от пяти до шести человек. Позже он отпустил большую часть из них, оставив одного человека.

Полиция взяла штурмом отделение банка, чтобы задержать нападавшего.

На показанных телеканалами кадрах было видно, как из здания полицейские вывели мужчину и посадили его в служебный автомобиль.

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