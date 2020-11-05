Чоловіка, який видерся на електропору у Києві, зняли: загрози його життю немає

“Енергетики підключають електролінію за постійною схемою живлення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше невідомий громадянин, порушив правила охоронної зони електромереж та піднявся на високовольтну електроопору, що знаходиться на лівому березі Києва. Співробітники ДТЕК “Київські електромережі” та поліції Києва оперативно відреагували на ситуацію та виїхали на місце події.

Для того, щоб безпечно зняти громадянина з електроопори знеструмили обладнання, що живить лівий берег.

Енергетики ДТЕК “Київські електромережі” нагадують — наближатися до охоронної зони електричних мереж категорично заборонено, адже порушення цього правила може привести до фатальних наслідків.