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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 30968 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 56967 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 76549 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 87797 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 97277 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113549 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114995 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Мужчину, который взобрался на электропору в Киеве, сняли: угрозы его жизни нет

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Киев  •  УНН

 • 15725 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня в 20:45 в Киеве сняли нарушителя с высоковольтной опоры. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети", передает УНН.

"Энергетики подключают электролинию по постоянной схеме питания", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее неизвестный гражданин, нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева. Сотрудники ДТЭК "Киевские электросети" и полиции Киева оперативно отреагировали на ситуацию и выехали на место происшествия.

Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры обесточили оборудование, что питает левый берег.

Энергетики ДТЭК "Киевские электросети" напоминают - приближаться к охранной зоне электрических сетей категорически запрещено, ведь нарушение этого правила может привести к фатальным последствиям.

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