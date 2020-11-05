Мужчину, который взобрался на электропору в Киеве, сняли: угрозы его жизни нет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня в 20:45 в Киеве сняли нарушителя с высоковольтной опоры. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети", передает УНН.
"Энергетики подключают электролинию по постоянной схеме питания", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее неизвестный гражданин, нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева. Сотрудники ДТЭК "Киевские электросети" и полиции Киева оперативно отреагировали на ситуацию и выехали на место происшествия.
Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры обесточили оборудование, что питает левый берег.
Энергетики ДТЭК "Киевские электросети" напоминают - приближаться к охранной зоне электрических сетей категорически запрещено, ведь нарушение этого правила может привести к фатальным последствиям.