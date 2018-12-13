Чоловіка посеред зими вкусила змія
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Львівській області чоловік потрапив до лікарні через укус змії. Про це повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"Вчора, 12 грудня, близько 14:50, у стані середнього ступеня важкості в Новояворівську ЦРЛ (центральну районну лікарню – ред.) з діагнозом "укус змії в III палець лівої кисті" госпіталізований мешканець села Добростани Яворівського району 1967 року народження", – повідомили у департаменті.
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У прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області у коментарі УНН розповіли подробиці інциденту.
"Чоловік чистив каналізацію. Зачепив рукою змію і отримав укус. Зараз він перебуває у лікарні", – повідомили рятувальники.
Нагадаємо, у львівській лікарні померла 4-річна дівчинка, яку напередодні вкусила змія.