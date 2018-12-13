Мужчину посреди зимы укусила змея
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во Львовской области мужчина попал в больницу из-за укуса змеи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
"Вчера, 12 декабря, около 14:50, в состоянии средней степени тяжести в Новояворовскую ЦРБ (центральную районную больницу – ред.) с диагнозом "укус змеи в III палец левой кисти" госпитализирован житель села Добростаны Яворовском района 1967 года", – сообщили в департаменте.
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В пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области в комментарии УНН рассказали подробности инцидента.
"Мужчина чистил канализацию. Задел рукой змею и получил укус. Сейчас он находится в больнице", – сообщили спасатели.
Напомним, во львовской больнице умерла 4-летняя девочка, которую накануне укусила змея.