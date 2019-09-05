Чоловіка на Харківщині затримали за зґвалтування жінки у її помешканні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Харківщині 62-річного жителя міста Ізюма затримали за зґвалтування жінки у її ж будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"3 вересня близько 21:00 до поліції надійшло повідомлення від 41-річної мешканки міста Ізюма. Жінка розповіла, що невідомий чоловік увірвався до будинку через незачинені вхідні двері, схопив її за горло та зґвалтував, після чого втік", - вказали у поліції.
На місце події негайно виїжджала слідчо-оперативна група та група швидкого реагування відділу поліції.
"За декілька годин поліцейські викрили у скоєнні злочину 62-річного жителя міста Ізюма. Чоловік доставлений до Ізюмського відділу поліції для проведення слідчих дій", - додали правоохоронці.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, під суд на Київщині піде юнак за зґвалтування неповнолітньої.