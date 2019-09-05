Мужчину в Харьковской области задержали за изнасилование женщины в ее доме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Харьковской области 62-летнего жителя города Изюма задержали за изнасилование женщины в ее же доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"3 сентября около 21:00 в полицию поступило сообщение от 41-летней жительницы города Изюма. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина ворвался в дом через незапертую входную дверь, схватил ее за горло и изнасиловал, после чего скрылся", - указали в полиции.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования отдела полиции.
"За несколько часов полицейские разоблачили в совершении преступления 62-летнего жителя города Изюма. Мужчина доставлен в Изюмский отдел полиции для проведения следственных действий", - добавили правоохранители.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, под суд Киевской области пойдет юноша за изнасилование несовершеннолетней.