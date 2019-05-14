Чоловіка на Буковині засипало землею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Чоловіка під час земельних робіт у селі на Буковині засипало ґрунтом, його витягли місцеві жителі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Нещасний випадок, внаслідок якого постраждав 49-річний місцевий житель, стався у селі Форосна Новоселицького району 13 травня.
"Під час проведення земляних робіт чоловік спустився в траншею для прокладання стічних труб та потрапив під шар ґрунту, який обвалився", - вказали рятувальники.
Очевидці зателефонували на "101" і викликали на допомогу рятувальників. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів жителі села самостійно вивільнили з-під ґрунту чоловіка. Рятувальники, прибувши на місце події, допомогли перенести потерпілого до карети швидкої медичної допомоги. Далі чоловіка направили у Новоселицьку центральну клінічну лікарню.
Внаслідок події він отримав вивих правого колінного суглоба. Від госпіталізації потерпілий відмовився.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області чоловіка засипало землею.